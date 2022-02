Ambasadorja amerikane Yuri Kim, reagon për herë të dytë sot, pas deklaratës së saj të parë, ku edhe pse nuk kishte përmendur emër, dukej sikur i referohej ish-liderit të PD, Sali Berishës dhe kandidatëve të propozuar prej tij për zgjedhjet e 6 marsit.

Reagimet në rrjet dhe hamendësimet se deklarata e saj ka të bëjë me Sali Berishën, bën që Kim të saktësojë në Twitter se në Shqipëri janë shpallur 4 persona non grata, sipas nenit 7031.

“Kujtesë: Shtetet e Bashkuara kanë përcaktuar publikisht katër persona në Shqipëri sipas Nenit 7031(c)”, shkruan Kim.

Në deklaratën e mëparshme ajo kishte disa pikëpyetje lidhur me qasjen që pjesëmarrësit në garë, të shpallur non grata, do të kishin me votuesit në zgjedhje.

“Pyetje për kandidatët: Nëse sponsori juaj kryesor është dikush i caktuar nga SHBA për korrupsion domethënës, çfarë saktësisht po u premtoni votuesve? Kush do t’ju drejtojë nëse fitoni dhe çfarë do t’i detyroheni atyre? Çfarë duhet të presin shqiptarët? Çfarë duhet të presin SHBA?”, shkruan ambasadorja e SHBA.