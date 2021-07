Turqia është perfshirë ditët e fundit nga moti i keq që ka shkaktuar përmbytjen e disa rajoneve.

Reshjet e mëdha të ditëve të fundit, bënë që rrëshqitjet e tokës me ton baltë dhe ujë të mbulonin gjithçka në rrugën e tyre.

Përveç Rizunda, moti i keq goditi edhe qytetin e Artvin, Ardaon Bizantin, afër kufirit me Gjeorgjinë. Rrugët në të dy qytetet u mbyllën për shkak të shirave të rrëmbyeshëm. Më shumë 110 fshatra dhe vendbanime të vogla përreth Rizuda dhe Artvin u dëmtuan.

Diasa persona janë zhdukur në Artvin, infrastruktura publike dhe prona private u dëmtuan rëndë dhe dhjetëra automjete u varrosën në baltë. Në të njëjtën kohë ka pasur ndërprerje në rrjetin elektrik.

Erdogan premtoi se qeveria do të mbështesë menjëherë viktimat me 18 milion lira turke dhe se brenda një viti do të ndërtohen më shumë se 550 shtëpi për të rivendosur ata që humbën pronën e tyre në përmbytjet katastrofike.