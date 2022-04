Këtë të mërkurë në Londër, Real Madrid i Carlo Ancelottit do të përballet me Chelsean e Thomas Tuchel në ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve. Një provë force për të dy trajnerët, që mund të ndryshojnë pankinë në sezonin e ardhshëm. E vendimtare në vendimet e klubeve mund të jetë pikërisht përplasja në Champions, më shumë për italianin e Blancos se për gjermanin e Blues.

Sipas gazetës ‘Telegraph’, Tuchel është në listën e preferencave të merengues për të zëvendësuar Ancelottin. Klubi madrilen duket i gatshëm të konfirmojë trajnerin emilian, por gjithçka varet nga ajo që do të ndodhë në ndeshjen e Champions League dhe si do të përfundojë kampionati i Real Madridit. Nëse në krye të la Liga gjërat janë më të sigurta për Ancelottin, në Champions, kundër londinezëve që janë një mace e zezë e vërtetë (kundër tyre Real nuk ka fituar kurrë), situata është shumë më e paqartë dhe zgjedhja që do të bëjë Perez lidhet pikërisht me rezultatin e përballjes së dyfishtë.