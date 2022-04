Donald Trump ka kritikuar zgjedhjen ‘e tmerrshme’ të Princit Harry për të mos qenë prezent në ceremoninë përkujtimore të gjyshit të tij, Princit Philip, duke shtuar se Duka i Sussex-it po ‘tërhiqet prej hunde’ nga gruaja e tij’.

Ish-presidenti i ShBA-së tha se ishte vendimi “më i keq” që kishte marrë Harry dhe e kritikoi atë për “mungesë respekti” dhe një “turp” – dhe i kërkoi Mbretëreshës Elizabeth II që t’i hiqte Dukës dhe gruas së tij Meghan Markle të gjithë titujt e tyre mbretërorë.

Trump, i cili po fliste me Piers Morgan për shfaqjen e tij në kanalin e ri Talk TV në orën 20:00, shtoi se Mbretëresha duhet ta ndalojë Harryn që ta vizitojë atë në Britani dhe t’i thotë: “Sinqerisht, mos u afro”, shkruan DailyMail.

Ai gjithashtu tha e pyeti veten nëse Duka – i cili u largua nga posti i familjes mbretërore në fillim të vitit 2020 me gruan e tij amerikane – do të “kthehej përsëri në duar dhe gjunjë dhe do të thoshte ‘të lutem’”.

Dhe 75-vjeçari pohoi se ai nuk është një fans i Meghan Markle dhe nuk kishte të drejtë që në fillim, duke i thënë zotit Morgan: “Unë kam qenë një parashikues shumë i mirë, siç e dini – e kam parashikuar, pothuajse çdo gjë. Do të përfundojë dhe do të përfundojë keq”.

Ishte sulmi i fundit i zotit Trump ndaj çiftit, ku ai kishte folur më parë për mbështetjen e tij për mbretëreshën 96-vjeçare që e mirëpriti atë me gruan e tij, Melania, në një banket shtetëror në Pallatin e Buckinghamit, në Londër në qershor të vitit 2019.