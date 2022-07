Gazetat franceze kanë raportuar lajmin e rinovimit të Neymar deri më 30 qershor 2027 me PSG. Një rinovim që u shkaktua automatikisht falë një opsioni që nuk lidhej me vullnetin e klubit, por që sulmuesi brazilian e nxiti në mënyrë të pavarur, pavarësisht se Paris Saint Germain mbetet gjithmonë i idesë për ta shitur. Një ide që përkon edhe me dëshirën e lojtarit për t’u larguar nga Parisi.

Trajneri i ri Galtier nuk duket shumë i kënaqur me hipotezën se duhet të menaxhojë një tridhëmbësh me Messi, Mbappe e Neymar, nisur nga problemet e mëdha të ekuilibrit taktik që mund të paraqesë një sulm i këtij lloji. I vetmi i sakrifikuar në këtë rast do të ishte braziliani, i cili, duke pasur parasysh kostot e operacionit, ka pak klube të interesuar për ta blerë. Megjithatë, i pari që mund të bëjë një lëvizje të këtyre parametrave është Chelsea. Ditët e fundit Thiago Silva deklaroi se në rast lamtumire nga Parisi, blutë e Londrës do të ishin destinacioni ideal për bashkëkombasin e tij.

Kësaj ftese i shtohet edhe lajmi i raportuar nga Espn se menaxherët e tij kanë kontaktuar me Chelsean për të zbuluar se sa Blues janë të interesuar për Neymar. Nëse përgjigja është pozitive, mund të nisë një negociatë e bujshme për kalimin e kampionit brazilian në Premier League te Chelsea.