“Për pjesën më të madhe të ndeshjes mbajtëm topin, por pas 8 minutash me tre të verdha, na masakruan. Nuk dua justifikime, por ishin episode që nuk i kishim në favor”. Kështu e ka nisur analizën e tij tekniku i kombëtares Edoardo Reja, dukshëm i shqetësuar pas 4-1 me të cilin skuadra e tij u shpartallua nga Polonia. Italiani kujton intensitetin e kartonave kundër të tijve, pikërisht pasi kishte falur Krychowiak në minutën e 2. “Pas 2-1, ndaj një skuadre si Polonia, u hapëm. Ishim kundërsulme që na goditën. Por kishte faulle, një penallti, nuk ishin ndërhyrje për kartonë të verdhë. Nuk dua të kritikoj arbitrat, sepse ka merita Polonia e defekte që kemi bërë ne. Duhet të korrigjojmë edhe ne gjera se nuk mund të pësosh gol me goditje nga këndi e goditje dënimi”, tha Reja.

E megjithë humbjen e rëndë, që kompromenton situatën në grup, sidomos pas skualifikimeve të katër titullarëve, që do të mungojnë në 5 shtator kundër Hungarisë, Reja nuk e ka humbur dëshirën për të reaguar: “Nuk kemi vdekur ende. Se mund të humbësh në Poloni, se duhet të përmirësohesh. Në aspektin mbrojtës, kur mbajmë topin dhe e humbasim në mënyrë foshnjarake. Ka raste kur mund ta nxjerrësh edhe jashtë, por ekipi tregoi se për sa kohë kishte ndeshje, edhe kur ishim 2-1, ne ishim në fushë. Patëm një penallti, nuk di nëse ishte. Ishte një tjetër te Çikalleshi në pjesën e parë, kur ata shënuan të tretin kishte një faull për ne. Janë episode që duhen diskutuar. Ishim pa fat, padyshim edhe Polonia e meritoi. Por jemi këtu ende, nuk ka mbaruar”, deklaroi trajneri.

GJIMSHITI: I PËSOJMË GOLAT LEHTË

Berat Gjimshiti ka mbetur i zhgënjyer nga performanca e mbrojtjes, pavarësisht se ka patur rezerva për kontaktin mes Kumbullës e Lewandowskit në golin e tretë: “Sigurisht që rezultati 4-1 është shumë i lartë por prapë jam i pakënaqur me gabimet që kemi bërë, sidomos në pjesën e parë kemi luajtur shumë mirë. Nuk mbaj mend një ndeshje që kemi luajtur kaq mirë”, tha Gjimshiti. “Kemi bërë dy gabime në goditje standarde e kemi pësuar dy gola kot, kjo më ka acaruar më shumë, nuk di a ishte faull te i treti. Ishim në lojë, por pësojmë gola shumë thjesht.

CIKALLESHI: BISEDUAM NË DHOMAT E ZHVESHJES

Sokol Cikalleshi shënoi golin e vetëm për Shqipërinë në humbjen 4-1 që kuqezinjtë pësuan në transfertë ndaj Polonisë, por kaq nuk mjaftoi: “Mendoj që ndeshjen e filluam mirë, edhe pse pësuam që në fillim me goditje standarte, arritëm të barazonim, kishim raste edhe për të shënuar e kaluar në avantazh, por fati nuk deshi dhe mendoj që duke pësuar me goditje standarte, më vjen keq se edhe i kemi përpunuar, duke pësuar kështu bie morali i ekipit”. Një rezultat zhgënjyes, që godet edhe ambicjet e kuqezinjve për kualifikim në Grupin I, gjë që e bën të pashmangshëm konfrontimin në dhomat e zhveshjes: “Në dhomat e zhveshjes të gjithë çunat ishin shumë të mërzitur dhe patëm edhe biseda mes nesh se 4 gola janë shumë edhe pse nuk e meritonim ndoshta këtë rezultat, katër gola janë shumë dhe nuk kemi as kohë e do të duhet të ri gjejmë ndeshjen shpejt pas tre ditësh, të bëjmë ndeshjen mirë, të jemi grup i fortë, por katër gola janë shumë dhe uroj që në të ardhmen të bëjmë përmirësime e të rritemi”, deklaroi Cikalleshi.