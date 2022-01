Mëngjesin e sotëm, megjithatë, është gjetur zgjidhja, sic njofton një komunikatë e klubit. Duke falënderuar Samuel Umtiti për disponueshmërinë e tij, ai njoftoi se kampioni francez i botës, me gjurin të dëmtuar, vetëm një prani dhe 90 minuta lojë në 5 muajt e parë të sezonit, në merkato për muaj të tërë, por i vendosur në vendimin e tij për të refuzuar propozimet, rinovoi kontratën aktuale me Barçën deri në vitin 2026, pa rritje. Një përhapje sipas rregullave që ka bërë të mundur uljen e pagave totale të sezonit 21-22 dhe lejoi kështu regjistrimin e Ferran Torres. Pra, nëse e ka kaluar Covidin, spanjolli do të mund të debutojë pasnesër në sfidën e Barças kundër Madrid. Xavi mund të jetë i kënaqur, falë Umtiti.