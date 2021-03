Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në Qarkun e Beratit, Tomor Alizoti, në një interviste për “News24”, ka komentuar zhvillimet më të fundit politike në vend.

Ai e ka quajtur një alarm dhe skandal ngjarjen e Elbasanit, ku sipas tij, Rama ishte i shoqëruar me bandat. Akuzat e tij shkojnë edhe më tej, kur ai akuzon kreun e maxhorancës se në Shqipëri ai ka ndërtuar kartelet e krimit të organizuar dhe drogës, dhe me afrimin e zgjedhjeve, Alizoti thotë se Rama do i përdorë për të bërë vota.

Situata në vend, sipas drejtuesit politik të PD në Berat, ka dalë jashtë kontrollit, dhe ku paralajmërohen ngjarje të tjera si ajo e Elbasanit, në qytete të ndryshme të vendit.

Alizoti foli edhe për situatën në Berat, ku u shpreh se varfëria në këtë qark është shumë e madhe dhe njerëzit janë të pashpresë. Tomor Alizoti kërkon që në 25 prill qytetarët shqiptarë të votojnë kundër asaj çfarë Edi Rama i ka dhënë këtij vendi, banda, krim dhe drogë.

Video e plotë mund të shihet KETU.