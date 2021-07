Në Tokio, tani që është Olimpiada, është kthyer të jetë objekt debati çështja e Michael Andreë, notarit amerikan që po synon 3 medalje mes stilit miks, bretkosë e 50 metra stil i lirë dhe që, me rastin e një takimi stërvitor në Haëaii, ka dashur të theksojë se ai nuk e ka bërë vaksinën e Covid dhe se ai nuk kishte paragjykime për këtë, por nuk dëshiron ta bëjë këtë as në të ardhmen. “Nuk dua të fus substanca në trupin tim që mund të shkaktojnë reagime dhe të ndikojnë në performancën e dikujt që merret me sport. Si një atlet i nivelit të lartë, unë duhet të llogaris gjithçka dhe nuk dua të ndalem për disa ditë “, shpjegoi ai tezat që I ka përsëritur edhe në Japoni.

Fraza që kanë shkaktuar diskutime, deri në pikën që shumë prej mediave ‘olimpike’ më pas janë interesuar tek teknikët amerikanë të notit se cila është situata logjistike e Andreë në fshatin e atletëve, ose nëse ka një sportist që ndan dhomën me të. Përgjigja ishte se “djemtë u organizuan vetë”, pastaj në përpjekje të sqarojë situatën ka ndërhyrë mjeku i Team Usa Jonathan Finnoff, i cili u përpoq të rikthente gjithçka në atë që për të është normaliteti i gjërave, duke marrë parasysh edhe atë që është mesatarja kombëtare e të vaksinuarve në SH.B.A.

Kështu është mësuar se nga 613 atletë amerikanë prezentë në Tokio, rreth 100 nuk janë të vaksinuar. “Pesë nga gjashtë atletët tanë janë vaksinuar për Covid – shpjegoi Finnoff -. Bëhet fjalë për 83% të grupit tonë, që është një numër i konsiderueshëm dhe ne jemi të kënaqur me këtë”. Pra, ka rreth njëqind ‘no vax’ të ekipit që dje sfiloi me një grup veçanërisht të madh dhe “veshur” nga një stilist në modë. Por tani imazhet e shumë atletëve dhe drejtuesve amerikanë me maska, por me distancë zero të bëjnë të reflektosh.

Në mbështetje të tezës së tij, Dr. Finnoff më pas kujtoi se mesatarja kombëtare e vaksinuar në Shtetet e Bashkuara është 56%, kështu që ku është problemi nëse atletët e sjellë në Tokio janë 83%? Dhe pastaj, të paktën tani për tani, edhe në Amerikë askush nuk mund të detyrohet të vaksinohet. “Gjëja më e mirë është që të gjithë janë të vetëdijshëm për atë që do të hasin – ishin fjalët e mjekut – dhe pastaj rregullohen në përputhje me rrethanat. Njerëzit duhet të fuqizohen dhe ne kemi filluar një seri masash për të minimizuar rreziqet”.

Deri më tani, të vetmit që kanë rezultuar pozitiv mes amerikanëve kanë qenë rezerva e gjimnastikës Kara Eaker dhe specialistja e volejbollit në plazh Taylor Crabb, e cila kërkoi që autoritetet japoneze ta lejonin të shkonte në shtëpi në Haëaii dhe të kalonte karantinën atje. Ndërkohë Andreë u sulmua në rrjetet sociale nga bashkatdhetari i tij, dhe kolegia e pishinave, Maya DiRado, 4 medalje të fituara në Rio 2016: “Është zhgënjyese të shohësh që Michael ka marrë një vendim që vë në rrezik shokët e tij të skuadrës”. Por përgjigjja e shokëve ishte në favor të ‘reprobo’, i mbrojtur veçanërisht nga olimpisti Caeleb Dressel; ai është i vaksinuar (“unë jam i ekipit Moderna”, bëri shaka) por është shprehur në favor të lirisë së zgjedhjes. Gjë që nuk duhet të dështojë edhe nëse ekziston rreziku i humbjes së një Olimpiade.