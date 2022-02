Një tjetër javë që mund të shfrytëzohet për rritur diferencën me ndjekësit dhe Tirana nuk dëshiron të dështojë në sfidën përballë Kastriotit. Ekstremet e renditjes janë përballë vërtetë, por në fakt diferenca në këtë ndeshje është vetëm 3 pikë dhe këtë Orges Shehi e di mirë. Ky është edhe motive që tekniku i kryeqytetasve nuk dëshiron të mendojë fare 31 pikët që i ndajnë dy formacionet, por në transfertën e Krujës do të zbresë në fushë me lojtarët më të mirë. E drejtë, duke qenë se një fitore e kombinuan me një hap fals të ndjekësve që, në letër, kanë përballë më të vështira do të ishte një bonus i madh për të ardhmen duke qenë se luhet java e 21.

Tirana do të ketë vërtetë mungesën e Limajt, që ka plotësuar numrin e kartonëve, por në anën tjetër tekniku mund të qendrojë i qetë. Në sulm rikthehet Seferi, shënuesi më i mirë i kampionatit, bashkë me Guindon, me 11 gola, për të formuar tridhëmbëshin me Xhixhën e Deivid. Sulmuesi kthehet nga pezullimi, por nuk është i vetmi që përforcon formacionin e Shehit, sepse me grupin ka punuar me ngarkesë të plotë edhe Erjon Hoxhallari. Kështu, titullarët e zakonshëm të Shehit, me Hotin që duhet të marrë vendin e Limajt, janë gati të kërkojnë fitoren në transfertën e Kastriotit, ku e vetmja gjë që duhet të kenë kujdes bardheblutë janë mos ndëshkimi me kartona i Behiratçe, Najdovski, Hoti dhe Toshevski, për të mos humbur asnjë lojtar për supersfidën me Lacin.