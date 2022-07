Jo çdo horizont i qytetit përfshin një vullkan të zhdukur, një kështjellë në majë kodre dhe një varg ndërtesash shekullore, por horizonti mahnitës i Edinburgut është vetëm një nga arsyet pse kryeqyteti skocez është qyteti më i mirë i Time Out për vitin 2022.

Çdo vit, kompania mediatike u kërkon rreth 20,000 banorëve të qyteteve anembanë botës, së bashku me rrjetin e saj të redaktorëve globalë, të përcaktojnë se çfarë e bën qytetin e tyre të mrekullueshëm nëpërmjet një sondazhi të njohur si Indeksi i Time Out. Time Out përdor të dhënat që rezultojnë për të përpiluar renditjen e saj globale të qyteteve.

Nuk është vetëm bukuria e Edinburgut që e ka zënë vendin e parë për vitin 2022, qyteti është gjithashtu i njohur për festivalet e tij të artit.

Top 10 qytetet më të mira të Time Out

1. Edinburg, Skoci

2. Çikago, SHBA

3. Medellín, Kolumbi

4. Glasgow, Skoci

5. Amsterdam, Holandë

6. Pragë, Republika Çeke

7. Marrakech, Marok

8. Berlin, Gjermani

9. Montreal, Kanada

10. Kopenhagë, Danimarkë