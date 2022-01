Revista Forbes ka publikuar listën e Tiktok-erëve më të paguar në vitin 2022. Motrat Charli dhe Dixie D’Amelio vazhdojnë të kryesojnë listën, por ka edhe emra të tjerë. Vitin e fundit, TikTok është bërë një nga rrjetet sociale më të përdorura, duke çuar në një rritje të të ardhurave për yjet e ndryshëm të rrjetit social kinez. Të ardhurat e motrave që kryesojnë listën janë rritur me 200% në krahasim me vitin 2020, kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së numrit të aktiviteteve të kryera jashtë TikTok, si koncerte dhe shfaqje televizive (The D’Amelio Show në Hulu), të cilat rrisin vlerën e çdo postimi të vetëm të sponsorizuar.

Duke folur për shifra: “dy divat e TikTok mund të paguajnë deri në gjysmë milioni dollarë për një postim të vetëm”, raporton Forbes. Kompani të tilla si Amazon, Louis Vuitton dhe McDonald’s janë ndër të gatshme të shpenzojnë shuma të ngjashme për qëllime reklamimi.

Duke folur për të ardhurat ja cilët janë 7 Tiktokers më të paguar në 2022:

Charli D’Amelio – 17.5 milion dollarë (133 milion ndjekës)

Dixie D’Amelio – 10 milion dollarë (57 milion ndjekës)

Addison Rae – 8.5 milion dollarë (86 milion ndjekës)

Bella Poarch – 5 milion dollarë (87 milion ndjekës)

Josh Richards – 5 milion dollarë (26 milion ndjekës)

Kris Collins – 4.75 milion dollarë (42 milion ndjekës)

Avanni Gregg – 4.75 milion dollarë (39 milion ndjekës)

Shtatë personazhe të famshëm, të gjithë nën 25 vjeç, të cilët arrijnë të veprojnë si një urë lidhëse midis kompanive të ndryshme dhe komunitetit të të rinjve TikTok.