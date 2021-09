Dy pankarta të nënshkruara nga Viking, grupi ultras i Juventusit, janë varur jashtë Stadiumit Allianz, e para për të kundërshtuar veprimet e shoqërisë në merkato dhe tjetra për përdorim të brendshëm dhe konsum të një lufte të brendshme mes fraksioneve të ndryshme të mbështetësve të Juventusit. Parrulla e parë i drejtohej drejtpërdrejt presidentit Agnelli (dhe Alberto Pairetto, menaxher i Juventusit përgjegjës për marrëdhëniet me tifozët) për të dëshmuar një kundërshtim të fortë ndaj operacioneve të sesionit të fundit të lëvizjeve të lojtarëve, me shitjen e Cristiano Ronaldos dhe ardhjen e vetëm Kaio Jorge dhe Locatellit: “Ekipi i shkatërruar dhe një stadium për zbukurim… Agnelli dhe Pairetto katastrofë e përsosur”.

E dyta, nga ana tjetër, kishte të bënte veçanërisht me mbështetësit e organizuar, konfliktet e brendshme midis grupeve ultra dhe pjesës tjetër të tifozerisë së organizuar. Kështu që asgjë që ka të bëjë me fushën. Por, në fakt, nga fusha, duke filluar nga ndeshja e radhës me Napolin, që duhet të vijnë përgjigjet nga ekipi i Max Allegrit. Përgjigje për të përmbysur trendin negativ të fillimit të kampionatit që i solli Juves vetëm një pikë në renditje mes Udineses dhe Empolit.