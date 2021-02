Dy ditë nga sfida e vitit dhe disa luhatje negative për të fshirë. Me praktikën Europa League të mbyllur, Milani po përgatitet për derbin kundër Interit dhe Theo Hernandez ndez sfidën kundër zikaltërve të Antonio Conte: “Nuk kam frikë nga askush dhe as shokët e mi të skuadrës nuk kanë frikë – thotë anësori francez për Dazn -. Këtu në Milano derbit janë të gjithë të rëndësishëm, por sigurisht që kjo do të jetë edhe më shumë për pozicionin në renditje dhe pikët e pakta të distancës që na ndajnë”.

Do të jetë një “sfidë e vështirë dhe e fortë, por unë mendoj se do të luajmë një ndeshje të mirë – vazhdon ai -. Cilin kam më shumë frikë? Në realitet nuk kam frikë nga askush dhe madje as shokët e mi të skuadrës nuk kanë frikë. Ne do të luajmë ndeshjen tonë dhe do të luftojmë për të fituar”.

“Maldini thotë që unë duhet të bëhem një nga tre mbrojtësit e krahut më të fortë në botë? Po, edhe unë mendoj kështu, besoj se me punën që po bëj, po e meritoj – vazhdoi Theo Hernandez -. duhet të punoj edhe më shumë, të djersis ditë pas dite dhe shpresoj se një ditë do të vijë ky moment. Tani po përqendrohem te vetja për të bërë më të mirën dhe pastaj njerëzit do të vlerësojnë “.

Hernandez tregon edhe mendimin e tij për Ibrahimovic: “Të kesh atë në ekip është një plus. Ai që impresionon është fiziku i tij, të mbërrish kështu në moshën 39 vjec, të bën përshtypje se si është fizikisht në fushë dhe si i ndihmon shokët e tij të skuadrës. Nëse të can dërrasat? Shumë! I bën presion të gjithëve, kur gabojmë një pasim ai na thotë që duhet të japim më shumë. Ai është një person fantastik dhe një shok i shkëlqyer ekipi. Ndonjëherë ai zemërohet dhe na qorton, por është e drejtë që ai ta bëjë këtë dhe të na tregojë çfarë të bëjmë “.

Nga Milan te ekipi kombëtar francez: “Unë jam duke punuar shumë që të jem në gjendje të shkoj në ekipin kombëtar. Ajo që duhet të bëj është të punoj çdo ditë dhe të shpresoj për thirrjen. Unë kam lindur në Marsejë dhe jam rritur në Spanjë, por unë ndjehem francez. Familja ime është në Francë dhe unë jam francez”.