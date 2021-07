The Rock : Nuk do të jem më pjesë “Fast and Furious” 27 Jul 2021

Aktori Dwayne Johnson ka zbuluar së fundmi se nuk do të luajë në asnjë prej filmave të ardhshëm "Fast & Furious". "U uroj shumë fat në 'Fast 9'. Dhe u uroj fat në 'Fast 10' dhe 'Fast 11' dhe të gjithë filmat 'Fast & Furious' që do t'i bëjnë pa mua", ka deklaruar The Rock. Sipas mediave, arsyeja e largimit të tij janë konfliktet e shpeshta që ai ka patur me producentin dhe aktorin Vin Diesel. Johnson ka qenë pjesë e filmit që nga viti 2011 kur u lancua "Fast Five", në të cilin liuajti rolin e agjentit të angazhuar për kapjen e Dominic Toretto (Vin Diesel).