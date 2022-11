The Rock dhe Chris Evans kanë përfunduar xhirimet e filmit të ri, Red One.

“Ka filluar të duket shumë si Krishtlindje,” shkruajti Johnson poshtë një seti fotografik të të dyve. “Chris dhe unë kemi pritur të bëjmë një film për Krishtlindje gjatë gjithë karrierës sonë. Tani më në fund, telashet fillojnë ” shtoi ai. Evans ndau një set të ngjashëm fotografik në burimin e tij në Instagram, duke zbuluar se si duket emrat e personazheve të tyre: Callum Drift dhe Jack O’Malley.

“Ne tashmë po argëtohemi shumë me këtë,” u shpreh ai duke shtuar, “(Nuk mund ta besoj që më në fund po bëj një film për Krishtlindje!).

The Rock njoftoi Red One në faqen e tij në Instagram në tetor 2021. Ai zbuloinë atë kohë se xhirimet do të fillonin në verën e vitit 2022. “Amazon po luan për të fituar. Mezi pres të marr ju dhe familjet tuaja në këtë aventurë shumë të veçantë.”

Kasti i Evans në Red One u njoftua në janar. Filmi përshkruhet si një komedi aksion-aventure dhe bazohet në një histori origjinale nga Hiram Garcia, presidenti i prodhimit në Johnson’s Seven Bucks Productions. Kasdando të jetë drejtor dhe bashkëprodhues me kompaninë e tij të prodhimit së bashku me Seven Bucks Productions.