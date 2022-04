Shërbimi i transmetimit, Hulu ka zbuluar se “The Kardashians” është premiera e serialit më të shikuar në historinë e SHBA-së.

Transmetuesi nuk dha numra specifikë të shikimit, pasi platforma nuk lëshon vlerësime. “The Kardashians” është premiera e serialit më të shikuar në Hulu në Shtetet e Bashkuara, dhe në Disney+ dhe Star+ Originals, në të gjitha tregjet globale deri më tani,” tha një zëdhënës i Hulu për Variety.

“The Kardashians” është seriali i ri nga Kardashian-Jenners, pas shfaqjes së tyre në E!, “Keeping Up With the Kardashians”, i cili u shfaq për 15 vjet, 20 sezone. Familjai dha fund “KUWTK” në vitin 2020. Menjëherë pas kësaj, ata njoftuan se do t’i bashkoheshin Disney me një pakt të ri në Hulu.

Sipas marrëveshjes, Hulu do të publikojë 40 episode të “The Kardashians”, të shpërndara në sezone me 10 episode. Në shfaqje do të marrin pjesë mamaja Kris Jenner me vajzat e saj Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner dhe Kylie Jenner. Të gjashtë femrat shërbejnë gjithashtu si producente ekzekutive në serialin që do gërmojnë më thellë në bizneset e tyre, por edhe në jetën e tyre personale.