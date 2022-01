Kompania e makinave elektrike,Tesla, e themeluar nga miliearderi Elon Musk, ka filluar t’i lejojë njerëzit të blejnë mallra të markës duke përdorur kriptmonedhën, Dogecoin.

Lajmi u bë i ditur nga vetë Musk i cili përmes rrjetit të tij social la të kuptohet që kriptomonedha do të pranohej për blerjen e produkteve që kompania e tij prodhon.Menjëherë pas këtij njoftimi,vlera e tij u rrit me 14% . Një investitor e ka quajtur “Dogecoin”, “kripto e njerëzve” dhe tha se kompania e tij hapësinore SpaceX do ta pranonte atë si pagesë.