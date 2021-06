Një tërmet me magnitudë 5.1 i shkallës Rihter u regjistrua në orën 1:14 me orën lokale në Greqi, pranë ishujve të Dodekanezit në kufi me Turqinë. Sipas të dhënave nga Qendra Europiane Medhetare Sizmiologjike, tërmeti ishte në një thellësi prej 14 km dhe një epiqendër jo shumë larg ishujve të Nisiro dhe Kos.

Deri në këto momente nuk është raportuar asnjë dëmtim i njerëzve ose pasurisë, as nuk është dhënë ndonjë paralajmërim për tsunami.