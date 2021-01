Kina paralajmëroi se përpjekjet e Tajvanit për të kërkuar pavarësi, “nënkuptojnë luftë”. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Kina i rriti aktivitetet e saj ushtarake dhe fluturoi me avionë luftarakë pranë ishullit.

Paralajmërimi po ashtu vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, rikonfirmoi angazhimin e tij ndaj Tajvanit. SHBA-ja tha se paralajmërimi i fundit i Kinës “është për keqardhje”.

Kina e sheh Tajvanin si provincë të shkëputur, por Tajvani e sheh veten si shtet sovran. “U themi seriozisht atyre forcave të pavarësisë së Tajvanit: ata që luajnë me zjarr, do të digjen vetë, dhe pavarësia e Tajvanit do të thotë luftë”, tha zëdhënësi i Ministrisë kineze të Mbrojtjes, Wu Qian, shkruan Rel.

Wu po ashtu mbrojti aktivitetet e fundit ushtarake të Kinës, duke thënë se ato ishin “veprime të nevojshme për të adresuar situatën aktuale të sigurisë në ngushticën e Tajvanit dhe për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë kombëtare”.

Zëdhënësi i Pentagonit, John Kirby, tha se “nuk sheh arsye se përse tensionet mbi Tajvanin duhet të çojnë në diçka si konfrontimi”.

Administrata e re e SHBA-së pritet të bëjë presion mbi Kinën për një gamë të gjerë çështjesh, përfshirë të drejtat e njeriut, mosmarrëveshjet tregtare, Hong Kongun dhe Tajvanin.