Pas shpërthimit të ashpër të Lorenzo Insigne në fund të ndeshjes për “barazimin befasues” me Sassuolo, një tjetër rast ka plasur në Napoli: Gattuso ka përjashtuar nga stërvitja Mario Ruin dhe e ka dërguar atë para kohe në dhomën e zhveshjes. Një sinjal i qartë i tensionit që mbretëron në dhomat e zhveshjes së të kaltërve disa ditë para ndeshjes në Maradona kundër Bolonjës dhe masa e dytë ndëshkuese e trajnerit kundër majtoshit portugez në pak muaj, duke pasur parasysh që edhe me rastin e ndeshjes në Bolonjë më 8 nëntor ai u dërgua në tribunë, bashkë me Ghoulam.

Në bazë të vendimit të Gattuso ishte një qëndrim nga ana e lojtarit gjatë seancës stërvitore, e para pas 3-3 kundër Sassuolo të mërkurën në mbrëmje. “Gjatë nxemjes, ishin bërë ecje të mëdha”, tha tekniku fjalë për fjalë në nëntor duke shpjeguar vendimin për të dërguar të dy Rui dhe Ghoulam në tribunat e Dall’Aras, por pastaj ai kishte shtuar: “Pa mëri, tani vazhdojmë përpara”. Dhe e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe këtë herë, sepse Napoli është prapa dhe treni i Champions nuk pret.

Mario Giuffredi, menaxheri i Mario Rui, foli për Radio Kiss Kiss Napoli në lidhje me incidentin: “Mario Rui nuk u largua nga fusha. Ai nuk u përjashtua dhe vetëm Gattuso dhe Mario Rui e dinë arsyen e largimit të tij nga stërvitja 10 minuta më herët. Nuk kishte as grindje me një djalë të moshave. Sot u stërvit normalisht. Rasti Insigne? Nuk i pyeta të asistuarit e mi në lidhje me episodin pas-Sassuolos. Këto janë gjëra në dhomën e zhveshjes që duhet të zgjidhen midis lojtarëve”.