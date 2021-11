Reshje të dendura dëbore kanë përfshirë zonën e Tropojës, Kukësit, disa zona të Shkodrës, Pukën, Dibrën etj. Gjatë mëngjesit të sotëm reshjet e dëborës kanë rënë edhe në qytetin e Burrelit.

Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga vranësira të cilat do të sjellin reshje në të gjithë territorin. Në zonat malore reshjet do jenë në formën e borës.