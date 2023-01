Ndonëse kemi hyrë në muajin janar, temperaturat nuk i përkojnë atyre të stinës së dimrit.

Por si do të vijojnë temperaturat në ditët në vijim?

Meteorologu Hakil Osmani për News24 pohoi se në këto ditë të para të janarit do të mbizotërojnë temperatura të larta, ndërsa në javën e tretë të këtij muaji do të ketë temperatura në ulje.

“Temperaturat deri në 17 gradë celsius. Në zonat malore gjatë kësaj jave do jenë në 2-3 gradë. Kemi temperatura që nuk janë normale për stinën. Nuk do kemi reshje, por n disa momente vranësira. në javën e dytë të janarit do kemi vranësira. Java e tretë e janarit parashikohet të sjellë rënie të temperaturave, motin që duhet të jetë dimri. Reshjet e borës do jenë prezentë nga java e dytë e janarit, duke nisur nga data 9, por 900 metra nga niveli i detit, në zonat malore”, tha Osmani.