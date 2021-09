Sipas MeteoAlb: Zhvillim i një qëndre të presionit të lartë atmosferik mbi Ballkanin Perëndimor do të ndikojë kushtet e motit edhe në territorin shqiptar duke sjellë kthjellime dhe kalime vranësirash të lehta. Parashikohet që edhe pjesa e dytë e ditës të vijojë më vranësira kalimtare por pa mundur të sjellin shira.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 32°C. Era do të fryjë e lehtë me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi Perëndimor duke krijuar në det dallgëzim të ulët.