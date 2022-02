Gianluigi Donnarumma është rikthyer të flasë për lamtumirën me Milanin, duke zbuluar një prapaskenë: “Të gjithë më fajësojnë pa ditur se çfarë ndodhi nga ana tjetër. Si përmbledhje: telefonata e fundit nga klubi ishte për të më thënë se kishin marrë një tjetër portier. Kështu që raporti u mbyll në këtë mënyrë”. Pasi u përpoq për muaj të tërë për një marrëveshje për rinovimin e kontratës, Milani në fund të pranverës 2021 zgjodhi të mos vazhdonte më presionin duke rrezikuar të humbiste kohë, për t’u fokusuar te Maignan. Duke folur për zëvendësuesin e tij, portieri i PSG tha: “Më bëri përshtypje të mirë, e përgëzoj: Jam i lumtur për të dhe për ekipin”.

Duke folur për La Gazzetta dello Sport, Donnarumma konfirmoi besimin e tij të paprekur për ngjyrat kuqezi: “Falënderoj klubin për atë që ka bërë për mua, i ndjek ndeshjet si tifoz dhe u gëzova për derbin e fituar”. Sa i përket Paris Saint-Germain, “besoj se ka qenë gjithmonë në destinin tim, ata më ndiqnin prej vitesh, jam i lumtur dhe krenar që jam këtu. Asnjë problem me Navasin, kam marrëdhënie të shkëlqyera me të dhe e dija që do të kishte konkurrencë kur të vija këtu: nuk ka problem”.