Në Spanjë, debutimi i Lionel Messit me PSG, të dielën në 29 gusht në orën 20:45 kundër Reims, do të mund të shihet falas në platformën e transmetimit Tëitch, i famshëm mbi të gjitha për eSports. E kjo e gjitha falë ish-shoku të skuadrës së Pleshtit: Gerard Piqué, i cili përmes holding-ut të tij Kosmos ka blerë të drejtat e kampionatit francez. Ndeshja do të transmetohet drejtpërdrejt në kanalin Tëitch me “caster” të Ibai Llanos, i njëjti që mori ekskluzivitetin e intervistës së parë spanjolle me Lionel Messin pas lamtumirës ndaj Barcelonës. Piqué dhe Llanos kishin bërë tashmë të njëjtin eksperiment me Copa America, por këtë herë ata e ngritën nivelin.

Kosmos është bashkuar me Enjoy Television për të marrë të drejtat televizive për të gjithë transmetimin e Ligue 1 dhe Ligue 2 në Spanjë, duke u përpjekur të shfrytëzojë “efektin Messi” në vendin që ka mbetur jetim nga argjentinasi. Në pritje të nënshkruajë një marrëveshje me një televizion ose një platformë streaming që transmeton ndeshjet, Piqué ka zgjedhur edhe një herë rrugën e inovacionit. Shifrat e të gjithë operacionit nuk janë ende të qarta, por në të kaluarën Movistar + kishte siguruar të drejtat e kampionatit francez për rreth 2.5 milion euro në vit.