Seriali më i fundit televiziv mbi vrasësin serial Jeffrey Dahmer është ende në krye të listave të “Netflix”, por prindërit e viktimave nuk janë shumë të lumtur për këtë. Së fundmi, veshjet si të Jeffrey Dahmer po shiten kudo si kostume Halloween-i.

Shirley Hughes, nëna e Tony Hughes, një burri që nuk dëgjonte i cili u bë viktima e 12-të e Dahmer-it, i tha TMZ se të shohësh dyqanet në internet që përfitojnë nga vdekja e djalit të saj me kostumin e Halloween-it, po sjell një trishtim të madh në familjen e tyre.

Gjatë javës së fundit, adoleshentët janë parë duke veshur paruke bionde, bluza retro dhe syze aviatori për t’i ngjasuar kanibalit. “Unë nuk e kuptoj se si ata mund të përdorin emrat tanë dhe të nxjerrin gjëra të tilla,” tha Hughes për The Guardian, duke iu referuar shfaqjes.

Seriali “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” që u shfaq si një rrëfim i përqendruar te viktimat që donte të nderonte familjet e shkatërruara nga vrasësi serial, në të vërtetë kurrë nuk iu afrua familjeve, sipas të afërmve të viktimave të shumta.

Seriali i famshëm ka shkaktuar shumë reagime në rrjet. Familjarët e viktimave kanë qenë kundër që në fillim edhe pse tashmë seriali ka marrë përmasa gjigante dhe është parë miliona herë.