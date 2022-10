Kanye West nuk e ka ndërmend të ndalojë.

Në një intervistë së fundmi teksa po largohej nga shfaqja e dokumentarit të ri të Candace Owen, West iu drejtua të gjitha markave që e kanë rishikuar marrëveshjen me atë që nga sharjet e tij më të fundit në mediat sociale, duke përfshirë Adidas dhe JP Morgan Chase.

“Hej, nëse thërrisni dikë për biznes të keq, kjo do të thotë se jeni antisemitik. Ndihem i lumtur që kam kaluar kufirin e kësaj ideje, në mënyrë që të mund të flasim hapur për gjëra të tilla si anulimi nga një bankë”,-u shpreh ai, përpara se ta quante veten “njeriu me ngjyrë më i pasur në historinë amerikane”.

Më herët, vetë Owens zbuloi se JP Morgan Chase i kishte dhënë kohë West deri në nëntor për të gjetur një institucion të ri bankar për të mbajtur kompaninë e tij shumë miliardë dollarëshe Yeezy.

“Më thanë se nuk kishte asnjë arsye zyrtare, por ata dërguan gjithashtu këtë letër për të konfirmuar se ai ka kohë deri në fund të nëntorit për të gjetur një vend tjetër për Yeezy,” shkroi ajo në Twitter së bashku me një foto të njoftimit.

Në letër thuhej: “I dashur Ye, Ne po e dërgojmë këtë letër për të konfirmuar diskutimin tonë të fundit me JP Morgan Chase Bank, N.A. Banka ka vendosur t’i japë fund marrëdhënies së saj bankare me Yeezy LLC dhe entitetet e saj të lidhura.”

JP Morgan Chase heq dorë nga West, pasi ai bëri disa komente antisemitike gjatë fundjavës që lamë pas.

Në Instagram, ai ndau një pamje të një bisede me tekst me Diddy, ku i tha atij: “Kjo nuk është një lojë. Unë ju përdor si shembull për t’i treguar popullit hebre që ju tha të më telefononi se askush nuk mund të më kërcënojë apo të ndikojë tek unë.”

Ai u bllokua nga llogaria e tij menjëherë pas kësaj.

Javën e kaluar, Adidas gjithashtu njoftoi se partneriteti i tyre me West ishte “nën shqyrtim” pas skandalit të bluzave të reperit “White Lives Matter”.