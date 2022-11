Një në katër europianë do ta përshkruanin situatën e tyre financiare si “të pasigurt”. Më shumë se gjysma e tyre besojnë se do të bien në një situatë të vështirë financiare në muajt e ardhshëm. Ky është raportimi i fundit i The Guardian, shkruan Telegraf. 80% e tyre tashmë u është dashur të marrin vendime të vështira financiare.

Kriza që shkaktoi rritjen e kostos së jetesës, e cila u shkaktua nga rritja e çmimit të energjisë, inflacioni galopant dhe lufta në Ukrainë, ka çdo ditë e më shumë ndikim për banorët e Europës. Këtë e sqaron një sondazh i kryer nga organizata joqeveritare franceze Secours Populaire. Ajo u realizua në gjashtë vende evropiane.

Më shumë se gjysma (54 për qind) nga 6 mijë të anketuarve në Francë, Gjermani, Greqi, Itali, Poloni dhe Mbretërinë e Bashkuar, thanë në sondazh se fuqia e tyre blerëse ka rënë ndjeshëm gjatë tre viteve të fundit. Kjo po ndodh kryesisht për shkak të, siç thonë ata, çmimeve të larta të ushqimeve dhe karburanteve, qirave dhe faturave të ngrohjes.

Gjendja më e rëndë në Greqi

Sipas sondazhit, gjendja më e vështirë është në Greqi. 68% e të anketuarve thanë se fuqia e tyre blerëse është “dukshëm” më e ulët se në vitin 2019. Greqia pasohet nga Franca me 63 për qind. Ajo ndiqet nga Itali me 57 për qind, Gjermania me 54, Britania me 48 dhe Polonia me 38 për qind.

Rreth 80 për qind e të anketuarve thanë se u është dashur të bënin kompromise të rëndësishme për të përballuar këto kohë sfiduese. Ata kanë hequr dorë nga udhëtimet (62 për qind e tyre). Po ashtu kanë filluar të kursenin në ngrohje (47 për qind), kanë marrë hua nga miqtë dhe familja (42 për qind), gjetën një punë tjetër (40 për qind) dhe anashkaluan vaktet (29 për qind).

Në këto gjashtë vende, 64 për qind e të anketuarve thanë se “shpesh” ose “ndonjëherë” po e kanë të vështirë të vendosin se si të kursejnë më tej. Kjo sepse ata tashmë kanë shkurtuar gjithçka që mundnin. 28% thanë se tashmë janë të mbingarkuar financiarisht nga mesi i muajit. 27 për qind kanë frikë se mos humbin shtëpinë e tyre.

Mesatarisht, 27 për qind e të anketuarve në këto gjashtë vende, thanë se situata e tyre materiale dhe financiare ishte e “pasigurt”. Ata thanë “një shpenzim i papritur mund të ndryshojë gjithçka”. 55 për qind e të anketuarve thanë se ishin “të kujdesshëm”.

Europianët kanë frikë nga e ardhmja

Por për shumë njerëz, e ardhmja duket edhe më e keqe. Shumica e europianëve (55 për qind) thanë se mund të përballen me rrezikun e varfërisë në muajt e ardhshëm. Një në pesë të anketuar (17 për qind) vlerësuan se kjo mundësi ishte “shumë e mundshme”.

Më të shqetësuarit janë italianët dhe grekët, me 70 dhe 68 për qind “shumë” ose “disi” të shqetësuar. Rreth 47 për qind e të anketuarve në Britani thanë se rreziku ishte i theksuar. 42 për qind e të anketuarve në Francë po ashtu e konfirmuan këtë.

Më së keqi e kanë prindërit

Prindërit e ndjejnë barrën më të madhe, tregoi hulumtimi. Shumica dërrmuese e prindërve (72 për qind) në këto gjashtë vende, thanë se ishin detyruar të shkurtonin aktivitetet e tyre të kohës së lirë (72 për qind) në mënyrë që të ruanin cilësinë e jetës së fëmijëve të tyre.

Pothuajse gjysma e prindërve në këto gjashtë vende (48 për qind e tyre) thanë se rregullisht duhet të kursejnë ushqimin e tyre për të ushqyer fëmijët e tyre. 66% e tyre thanë se duhej të reduktonin aktivitetet e fëmijëve të tyre. Këtu përfshihet edhe festimin e festave.

Mesatarisht, 49 për qind e të anketuarve që janë prindër (mes tyre 50 për qind e të anketuarve nga Britania) thanë se janë të shqetësuar se nuk do të jenë në gjendje të plotësojnë nevojat e fëmijëve të tyre në të ardhmen, ndërsa 33 për qind thanë se tashmë nuk kanë mundësi të sigurojnë një dietë të larmishme që do të donin të përballonin fëmijët e tyre.

Hulumtimi tregoi se në mesin e këtyre vendeve ekziston gjithashtu një dallim i rëndësishëm se cilat grupe njerëzish janë në rrezik më të madh nga varfëria. Në Gjermani ata janë pensionistë. Në Itali preken të rinjtë dhe në Mbretërinë e Bashkuar prindërit vetushqyes.