Tottenham u kualifikua në finalen e Carabao Cup, me mundësinë për të ndërprerë në prill një thatësirë trofesh që zgjat nga viti 2008. Mou nuk dëshiron të mendojë shumë për këtë, sepse ka një kampionat për të luajtur dhe një kualifikim në Champions League për të arritur, pa llogaritur se kjo Premier League e ekuilibruar mund të ofrojë mundësi ndoshta të papritura. Nga ana tjetër, ka nga ata që besojnë se këto premisa të mira nuk janë të mjaftueshme dhe i sugjerojnë Harry Kane, yllit të padiskutueshëm të Spurs, për të gjetur një klub tjetër. Ndoshta… Real Madrid. E bëri Ëoodgate, një që ka luajtur si për Spurs ashtu edhe në Bernabeu, ashtu edhe Berbatov. Por një tjetër ish i madh mendon ndryshe.

Peter Crouch ka luajtur me Tottenham pikërisht nga viti pas fitores në League Cup në 2008 dhe, siç raporton Mundo Deportivo, ka një mesazh të qartë për kapitenin e Tre Luanëve. “Të fitosh diçka me Tottenham do të ketë vlerë dhjetë herë më shumë sesa të shkosh te Real Madrid dhe të fitosh diçka. Kane është një lojtar i nivelit të lartë dhe ai meriton më të mirën, kështu që askush nuk mund ta fajësojë atë nëse ai vendos të largohet. Por nëse ai ka një shans për të fituar diçka me Spurs kjo mund të nënkuptojë më shumë sesa të shkojë për të fituar kampionatin në një vend tjetër. Dhe pastaj tek Tottenham, nëse ai do të ngrinte ndonjë trofe, do t’i ndërtonin një statujë, apo jo? “.

Me pak fjalë, zemra përpara plamaresit. Diçka që dikush në Angli e ka bërë tashmë, si Matt Le Tissier, i cili i tha jo Manchester United dhe Ferguson për të mbetur një flamur i Southampton. Sigurisht, Kane është përmirësuar padyshim, duke u bërë një futbollist që do t’i shkonte për shtat të gjithëve. “Ishte shumë bukur ta shihja të rritej, isha tek Tottenham kur ai arriti. Ishte fëmijë dhe stërvitej me ne, nuk do të thoja që shpërtheu papritur, por në stërvitje gjithmonë shënonte, kishte diçka të veçantë. I përdor të dyja këmbët dhe kuptohet se ka punuar në këtë drejtim, me kokë është shumë i fortë dhe e ka përshtatur lojën e tij. Është parë këtë sezon kur kthehet për të ndihmuar, siç bënte Sheringham e gjithashtu edhe nga pasimet e mira që i bën Son. E pastaj ai shënon, si gjithmonë. Padyshim është një nga sulmuesit më të mirë në Evropë ”. Sigurisht, Tottenham pajtohet me Crouch e shpreson që edhe Kane të jetë dakord…