Kuvendi vendos përjashtimin për 10 ditë të deputetëve të Partisë Demokratike Edi Paloka dhe Bujar Leskaj. Vendimi erdhi pas përplasjes në seancën plenare mes tyre dhe kryeministrit Edi Rama ditën e djeshme gjatë votimit të buxhetit 2023. Sekretariatit për Procedurat, Votimet dhe Etikës, për Vlerësimin vendosi të pranojë propozimin e 7 deputetëve të PS-së.

Hyrja e Ramës në sallë u shoqërua me një përplasje verbale me deputetët e opozitës, Edi Paloka dhe Bujar Leskaj. Dy deputetët demokratë, i kujtuan Ramës se nuk mund të flas me gjuhë rrugaçi ndaj deputetëve të opozitës. Kujtojmë që Rama në seancën e datës 10 nëntor i etiketoi disa deputetë të opozitës “bedela”, “llaxore”, “të pafytyrë” etj.