Kuvendi Kombëtar i thirrur nga Lulzim Basha mblidhet sot në Pallatin e Kongreseve si kundërpërgjigje e Kuvendit që thirri Sali Berisha në stadiumin Air Albania në 11 Dhjetor. Në fillim të punimeve, Jorida Tabaku tha se vendimi i Lulzim Bashës për të pezulluar Sali Berishën nga grupi parlamentar do të kthehet në standart. Në prononcimin për Neës24, Tabaku tha se do të miratohet propozimi i një dite më parë se kush shpallet non grata, nuk mund të jetë më zyrtar i PD-së, pra do të përjashtohet nga Këshilli Kombëtar dhe Kryesia e PD-së.

Në Kuvendin e 11 Dhjetorit u votua shkarkimi i Kryetarit, Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar të PD-së, ndërsa sot në 18 dhjetor do të votohet për shkarkimin e Berishës nga funksionet në parti.