Dua Lipa zhvilloi një shfaqje të magjishme mbrëmjen e së premtes në AO Arena në Mançester si pjesë e turneut të saj “Future Nostalgia World”.

Veç këngëve të saj që tashmë janë bërë hit në të gjithë botën, 26-vjeçarja çmendi të pranishmit në sallën 21 mijë vendesh teksa interpretonte në skenë.

Këngëtarja kosovare por që jeton në Britani të Madhe është yll i skenës së muzikës ndërkombëtare, njëherit këngët e saj janë ndër më të pëlqyerat për publikun botërorë.

Në vitin 2013, Lipa nënshkroi një kontratë me Tap Management, drejtuar nga Ben Mawson dhe Ed Millett, ndërsa punonte si kameriere në një bar kokteji. Më pas, ata i ofruan asaj një pagë mujore për ta lënë punën e saj dhe të përqëndrohej në regjistrimin e muzikës.

Gjatë njërës prej seancave, Lipa shkroi këngën Hotter than Hell, e cila përfundimisht do ta çonte në nënshkrimin e saj të një marrëveshjeje me Warner Music Group në verën e vitit 2015.

Millett deklaroi në mënyrë retrospektive: “Dua ishte me të vërtetë e zgjuar. Ajo nënshkroi me Warner Bros, pasi ata nuk kishin një artiste të madhe femër pop dhe kishin nevojë për një të tillë. Ata me të vërtetë e donin atë, kështu që ajo e kishte në fokus ekipin që nga dita e parë.” Në gusht të vitit 2015, Lipa publikoi këngën e saj të parë “New Love”, prodhuar nga Emile Haynie dhe Andrew Wyatt.

Kënga e saj e dytë, “Be the One”, u publikua për suksesin evropian në tetor të vitit 2015, duke arritur numrin një në Belgjikë, Poloni dhe Sllovaki, si dhe top 10 më të mirëve në mbi njëmbëdhjetë territore evropiane. \

Në Australi dhe Zelandën e Re, kënga arriti një sukses, duke arritur respektivisht numrat 6 dhe 20. Turneu i saj i parë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Evropë filloi në janar të vitit 2016 dhe përfundoi në nëntor të atij viti.