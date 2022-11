Sylvester Stallone ka folur së fundmi për mosposedimin e të drejtave për ekskluzivitetin, “Rocky”.

Stallone po promovonte serialin e tij të ardhshëm “Tulsa King”, kur Jessica Shaw e pyeti nëse e mendon të bëjë paqe me Irwin Winkler, i cili zotëron të drejtat për filmat. “Nuk mund të bësh paqe me dikë që ka qenë kaq i poshtër për mendimin tim”, tha Stallone.

Ai vazhdoi duke e bërë të qartë se nuk ka të bëjë me paratë. Por,do të lejë diçka për familjen e tij. “E kam shkruar. Mendova se do të ishte mirë të thosha,:”Fëmijë të bukur, grua. Kjo është ajo që kam bërë për ju.” Duke e quajtur të gjithë sprovën një “udhëtim të ashpër emocional”, Sylvester deklaroi se nuk do ta shikonte kurrë “Creed 3”,i cili do të dalë në mars 2023.. Por, do të nënshkruante për një “Creed 4” për sa kohë që Winkler dhe djali i tij, David, nuk do jenë të përfshirë.

David Winkler ka qenë producent i filmitqë nga viti 2006 “. Pronësia e ekskluzivitetit ka qenë prej kohësh një temë prekëse për Stallone. Aiu pagua 75,000 dollarë për skenarin e tij origjinal dhe tarifat e aktrimit, sipas Variety.