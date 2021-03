Ndërsa skuadra përqendrohet në kampionat, pronarët po shohin përreth për të përcaktuar të ardhmen e shoqërisë: marsi mund të jetë një muaj vendimtar në këtë kuptim për Interin, madje ka nga ata që kanë parashikuar një marrëveshje për një financim të zikaltërve brenda fundit të muajit. Përshepjtimi është bërë me shoqërinë Fortress, që do të bëhet aksioner së bashku me Suning, ndërsa gjithçka është ndalur me BC Partners për shitjen e të gjithë klubit.

Në projekt-propozimin nga fondi amerikan ka një hua prej rreth 250 milion euro (150 menjëherë dhe 100 më vonë) për t’i dhënë likuiditet të ri. Suning, që ndjek negociatat përmes Simon Yang, një njeri i besuar në familjen Zhang. Ideja, raporton Il Sole 24 Ore, është që të arrihet një marrëveshje midis palëve deri në fund të marsit.

Hipotezat e tjera mbeten të vlefshme, megjithatë, edhe sepse negociatat me Fortress nuk janë ekskluzive. Suning flet njëkohësisht me Bain Capital Credit dhe fondin PIF ndërsa një pengesë e vërtetë është regjistruar në dialogët me BC Partners.