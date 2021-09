Suedia ka vendosur ti ndalojë qytetarëve shqiptarë hyrjen në vend për qëllime jo-esenciale. Bashkë me Shqipërinë, Serbia, Armenia, Azerbajxhani, Japonia e Brunei janë hequr nga lista e ‘vendeve të sigurta’. Për të udhëtuar tashmë drejt Suedisë shqiptarëve nga 20 shtatori u duhet një nevojë e domosdoshme. Kjo masë vjen si pasojë e pandemisë dhe rritjes së shifrave në Shqipëri.

NJOFTIMI NGA MINISTRIA E DREJTËSISË SUEDI

Ndryshimet në ndalimin e hyrjes për njerëzit që banojnë në vende të caktuara

Së fundi, Qeveria ka vendosur që Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Brunei, Japonia dhe Serbia do të hiqen nga lista e vendeve ku banorët në përgjithësi përjashtohen nga ndalimi i hyrjes vetëm me arsyetimin se ata banojnë atje, ndërsa Uruguaji do t’i shtohet Lista. Vendimi zbatohet që nga 20 shtatori. Kjo do të thotë që ndalimi i hyrjes do të rikthehet për njerëzit që banojnë në vendet e fshira nga lista, ndërsa njerëzit që banojnë në Uruguaj do të përjashtohen në përgjithësi nga ndalimi i hyrjes. Përjashtimet e tjera nga ndalimi i hyrjes gjithashtu do të vazhdojnë të zbatohen për njerëzit që banojnë në ato vende. Këto ndryshime janë rezultat i një përditësimi të rekomandimeve të BE -së në lidhje me udhëtimin në BE nga vendet e treta të miratuar më 9 shtator 2021, bazuar në informacionin nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC).