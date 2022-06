Pas përfundimit të kontratës me Atletico Madridin, Luis Suarez dëshiron të vazhdojë të luajë në Evropë për të arritur në formën më të mirë në Kupën e Botës në Katar. Siç raportohet nga Olé, sulmuesi uruguajan ia ka besuar mendimet e tij Enzo Francescolit, drejtorit sportiv të River Plate ditët e fundit. Pistolero do të dëshironte të vazhdonte karrierën e tij në një qytet po aq tërheqës sa Madridi dhe, në këtë kontekst, Sevilja, Bilbao dhe Firence duken të jenë destinacionet më tërheqëse. Pengesa e madhe është paga prej 7.5 milionë lekësh në vit, një shifër përtej mundësive të Fiorentinës.

Në moshën 35-vjeçare, Suarez, dëshiron një kontratë të fundit në Evropë dhe më pas ndoshta ta mbyllë karrierën e tij te Inter Miami, ku miku i tij Messi mund të bashkohet me të pas disa sezonesh. Fiorentina do të përfaqësonte një sfidë intriguese dhe 4-3-3 e Italianos do të përshtatej shumë me aftësitë e qendërsulmuesit. Nyjë mbetet paga shumë e lartë, një pengesë që mund të anashkalohej duke e shpërndarë pagën në dy sezone. Pasi shkoi shumë pranë Juventusit disa vite më parë ku u zbulua historia e keqe e çështjes së pasaportës, Pistolero mund të zbarkojë vërtet në Serie A.