Një stuhi e madhe dëbore ka pushtuar bregdetin lindor të SHBA-së, duke ndërprerë fluturime, duke mbyllur vendet e vaksinimit dhe duke e sjellë New York City në një ngërç. Nga e hëna pasdite, 48cm dëborë ka rënë në New Jersey dhe Pennsylvania dhe 43 cm në New York City.

New York City dhe New Jersey kanë shpallur të dy gjendjen e jashtëzakonshme. Shërbimi Kombëtar i Motit i SHBA-së tha se stuhia do të ngjitet në New England, përpara se të tërhiqet të martën.