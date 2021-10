Pas një viti të vështirë me pandeminë dhe me mësim online tashmë studentët janë kthyer në auditorë. Megjithatë mësohet se dhjetëra studentë në Universitetin e Tiranës nuk janë lejuar që të futen në auditorë, pasi nuk kanë kryer vaksinën anti-COVID dhe nuk po tregojnë një test PCR. Ato deklarojnë se nuk duan që të vaksinohen pasi nuk kanë pse të jetë të detyruar, ndërkohë që shtojnë se testi PCR është i kushtueshëm për to.

‘Nuk kanë pse të na detyrojnë që të vaksinohemi, arsyeja pse nuk e kam bërët testin është sepse kushton shumë, ka një kosto të madhe. Unë jam në pritje të një tjetër vendimmarrje. Nuk do të shkoj në fakultet, sepse s’kam si veproj. Nuk dua ta bëj vaksinën. Nëse do ishte me dëshirë, mund ta bëja, por meqë na e kanë vendosur me detyrim nuk do ta bëj.’- u shpreh një student.

Mësohet gjithashtu se ka patur konflikte në fakultetet e Universitetit të Tiranës, për shkak të kontrolleve që po iu bëhen studentëve në hyrje. Disa studentë janë përplasur me policinë në hyrje të Fakultetit të Filologjisë, pasi nuk janë lejuar të hyjnë në auditorë pa vaksinën anti-Covid ose test PCR.