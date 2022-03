Protestat duket se nuk kanë të ndalur. Gjatë paradites së sotme ishin studentët e shkenaceve sociale dhe ata të shkencave të natyrës që shprehen revoltën e tyre për rritjen stratosferike të të gjithë çmimeve në vend.

Ndërkohë që për sot pasdite është programuar një protestë tjetër. Kësaj here janë studentët e Universitetit Bujqësor në Kamëz të cilët do të mblidhen në orën 16.30 tek “Zogu i Zi” e më pas do të marshojnë në drejtim të kryeministrisë.