Në Olimpico një garë taktikisht e ekuilibruar mes Lazio e Marseille: provë e madhe e Strakoshës e Pau Lopez, traversa e Immobile e në fund një 0-0. Barazim edhe në Sevilje mes Betis e Bayer Leverkusen: 1-1 e vendi i parë në grup për të dy skuadrat. Barazon 1-1 edhe Crvena Zvezda në shtëpinë e Midtjylland, kështu të besuarit e Stankovic nuk arrijnë të marrin suksesin e tretë radhazi. Fiton në transfertë 1-0 Braga përballë Ludogorets, ndërsa sukses në shtëpi i Rapid Vienna (2-1 ndaj Dinamo Zagreb). 2-2 në fund mes Fenerbahce e Antwerp në Stamboll.

GRUPI D

Fenerbahçe dhe Antwerp nuk arrijnë të marrin fitoren e parë: 2-2 në Stamboll dhe turqit shkojnë në dy pikë, ndërsa për belgët është pika e parë. Samatta kaloi përpara miqtë pas vetëm dy minutash, më pas bën gjithçka Valencia për të mirë apo për keq për turqit: fillimisht barazoi në minutën e 21, më pas humbi penalltinë e avantazhit në minutën e 37 dhe në fund shënoi golin e 2-1 në minutën e 45, gjithmonë me penallti. Në pjesën e dytë, belgët reaguan dhe rikthyen barazimin në minutën e 63 me Gerkens.

GRUPI E

Gjysmë hap fals i Lazios në Europa League. Në raundin e tretë të Grupit E, skuadra e Sarrit barazoi 0-0 me Olympique Marseille dhe nuk arriti të shkëputej nga francezët në renditje. Në Olimpico u luajt një ndeshje taktike dhe shumë e ekuilibruar me protagonistët kryesorë mbrojtjet dhe Pau Lopez dhe Strakosha që shkëlqyen në portë me pritjet e tyre në të dyja anët. Në pjesën e dytë për tu shënuar traversa e Immobile.

GRUPI F

Frenimi i parë për Crvena Zvezda, që humbi mundësinë për fitoren e tretë radhazi dhe arrihet nga Midtjylland me rezultatin 1-1, por ende ruan kryesimin e grupit me shtatë pikë: djemtë e Stankoviçit kaluan në avantazh falë golit të Ivanic në minutën e 58. Vendasit barazuan me Dyhr në minutën e 78. Sukses në transfertë për Bragën, në vendin e dytë me 6 pikë: 1-0 ndaj Ludogorets me golin e Hortës në minutën e 7’.

GRUPI G

Ekuilibër dhe nga një pikë për Betis Sevilla dhe Bayer Leverkusen: penalltia e Iglesias në minutën e 75 i dha epërsinë andaluzianëve, por kaluan tetë minuta dhe Andrich shënoi golin e 1-1. Spanjollët dhe gjermanët kryesojnë, të dy me 7 pikë, ndërsa Celtic Glasgow me 3 pikë mposhti Ferencvaros (ende i fundit me zero pikë) të martën.

GRUPI H

Rapid Vienna arriti fitoren e parë në grup kundër Dinamo Zagrebit (2-1 rezultati), i cili falënderon Grull dhe Hofmann për golat e pjesës së parë me golin e barazimit momental të Orsiçit në mes. Austriakët dhe kroatët tani janë të barabartë në tre pikë në renditje.

