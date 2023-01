Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg njoftoi negociatat e reja për nivelin e shpenzimeve të mbrojtjes, duke thënë se disa anëtarë dëshironin të rrisin nivelin minimal aktual.

“Disa aleatë janë fuqimisht në favor të kthimit të objektivit prej 2% në një objektiv minimal”, tha Stoltenberg.

“Do të takohemi, do të kemi takime ministrore, do të diskutojmë në kryeqytete”, tha ai, duke shtuar se ka besim se një marrëveshje do të arrihet më së voni në samitin e radhës, që do të mbahet më 11-12 korrik. në kryeqytetin e Lituanisë, Vilnius”, ka thënë ai, shkruan ATSh.

Sipas objektivit aktual të shpenzimeve, anëtarëve të NATO-s u kërkohet t’i afrohen standardit të shpenzimit të të paktën 2% të prodhimit të tyre të brendshëm bruto (PBB) në mbrojtje deri në vitin 2024.

Objektivi është rënë dakord në një samit në Uells në 2014, menjëherë pas Aneksimi nga Rusia i gadishullit ukrainas të Krimesë në Detin e Zi.

Stoltenberg nuk specifikoi se cilët aleatë po kërkonin një rritje të objektivit, por Polonia, Lituania dhe Britania kohët e fundit u shprehën në favor të marrëveshjes për objektivat më të ashpra të Rusisë para luftës, sipas diplomatëve.

Gjermania dhe të tjera si Kanadaja dhe Belgjika e kundërshtojnë këtë qasje. Deri më tani, ata shpenzojnë shumë më pak se dy për qind të PBB-së për mbrojtjen, me Gjermaninë që pritet të shpenzojë vetëm 1.44 për qind për vitin 2022.

Mosmarrëveshja mbi shpenzimet e mbrojtjes të shteteve të NATO-s u përshkallëzua kohët e fundit kur ish-presidenti i SHBA Donald Trump ishte në detyrë.

Në atë kohë, ai akuzoi aleatët evropianë, si Gjermania, për lëvizje të lirë dhe herë pas here kërcënoi se do të tërhiqte Shtetet e Bashkuara nga Aleanca.