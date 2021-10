‘Squid Game’ është ende në rritje, duke ngjitur shkallët e njohjes globale, duke pushtuar të gjithë botën për premisën e saj unike dhe lojërat vdekjeprurëse. Shfaqja koreane ka shumë për të ofruar dhe ky artikull sjell pikërisht atë në mënyrë që të mos e humbisni.

Përveç argëtimit, çdo seri apo film e dëshmon vlerën e tij nga mësimet që nxjerr për audiencën. Ky ka qenë një trend që nga ardhja e kinemasë. Një personazh mund të jetë aq i përsosur sa një kalorës ose princeshë ëndërrimtare. Ose nëse ai/ajo drejton jetën brenda zonës gri realiste, mësimet e manifestuara formojnë një rezultat thelbësor të përmbajtjes.

Mësimet e Squid Game

456 lojtarë konkurrojnë gjithsej në 6 lojëra duke u eliminuar, ku eliminimi do të thotë vdekje. Secila nga këto lojëra brutale ka një mësim për të ofruar.

Përgatituni paraprakisht

Loja e parë “Green Light, Red Light”, kapi të gjithë pjesëmarrësit në befasi kur lojtari i parë u eleminua. Paniku që pasoi mori më shumë njerëz më pas. Duhet pasur kujdes nga rregullat, sepse të gjitha rregullat nuk mund të thyhen në lojën e jetës. Dhe paniku nuk jep asgjë të frytshme.

Jini të vëmendshëm në të gjitha lojërat e jetës.

Mos lejoni që njerëzit t’ju nxitojnë me afatet e tyre

Loja e dytë ku ata duhet të presin një formë me një gjilpërë kishte nevojë për durim dhe tru. Kishte një kohëmatës, por jo për të matur tamam kohën kush mbaron i pari. Kushdo që u panikua nga fitorja e të tjerëve theu formën, humbi dhe u vra.

Ju arrini sukses me ritmin tuaj, në kohën tuaj. Mos u krahasoni me atë që bëjnë të tjerët.

Njeriu ha njerinë

Lufta që shpërtheu natën e lojës së dytë është një dëshmi për këtë. Lojtarët u angazhuan në një pritë natën kur dritat u fikën për të eleminuar sa më shumë. Natyrisht, për ndërprerjen e konkurrencës në lojërat e ardhshme. Jo një mësim pozitiv, por Squid Game vërtet nxjerr në pah faktin që njeriu ha njeriun kur bëhet fjalë për përfitimin e tij vetjak.

Mbijetesa i paraprin çdo parimi të moralit

Pa dyshim, të gjitha rregullat e gjykimit moral u thyen nga lojtarët kur ishte fjala për mbijetesën e tyre. Të mbytur nga dobësitë, mbijetesa i paraprin gjykimit të së mirës dhe së gabuarës. Gjithmonë e bën.

Inteligjenca fiton mbi pushtetin

Ekipi me 3 gra dhe 1 plak fitoi lojën Tug-of-war kundër të gjithë ekipit të burrave për shkak të mençurisë së plakut dhe strategjisë inteligjente të minutës së fundit që ndryshoi të gjithë lojën. Ishte mendja që fitoi fuqinë e shumë burrave në anën tjetër.

Mençuria mund fuqinë.

Besimi, ndershmëria dhe tradhtia

Squid Game nuk kishte një por shumë tradhëti që ndodhën. Më zemërthyerja nga të gjitha ishte ajo që Sang-Woo i bëri Aliut. Ali po fitonte lojën e mermereve, por Sang-Woo përdori pafajësinë e Aliut për ta mashtruar atë dhe për të marrë të gjithë mermerët.

Të besosh nuk është e lehtë. Mos bini pas njerëzve që sapo takoni, sepse ndërtimi i besimit është një proces. Duhet kohë dhe dhembshuri.

Të mbarosh i fundit nuk do të thotë dështim

Loja Glass ishte më shumë çështje fati. Sidoqoftë, jep një mësim të rëndësishëm. Të jeni i fundit nuk do të thotë që ju po dështoni. Njerëzit para jush mund të dështojnë së pari, sepse ishin përpara dhe u përballën me pengesa më herët dhe të papërgatitur. Ju gjithmonë mund të mësoni dhe rriteni prej tyre ndërsa luftoni më mirë të përgatitur dhe me përvojë.

Paratë nuk mund të blejnë lumturinë ose kënaqësinë

Mikëpritësi dhe VIP-at pas qëllimit të lojës vërtetuan se një burrë nuk mund të jetë i kënaqur pavarësisht se i ka të gjitha paratë. Sportet e lojërave të fatit dhe kazinotë janë prova ekzistuese të këtij fakti. Njerëzit vënë bast për paratë e tyre për aventura. Në Squid Game, ata luanin bixhoz me njerëz të vërtetë. Njerëzit që u shndërruan në numra nga 1 në 456, si kuajt e ndonjë gare të lojërave të fatit. Ata morën pjesë, sepse ishin të ngarkuar me borxhe dhe donin para për mbijetesë në botën kapitaliste.

Shpresë tek njerëzimi

Drejt fundit të episodit të fundit, përsëri ndodh një provë për njerëzimin. Këtë herë në botën reale. Një burrë i dehur ishte shtrirë në dëborën që binte mbi të. Ishte ftohtë. Shumë kalimtarë e injoruan atë dhe kalonin pranë tij sikur të mos ishte aty. Megjithatë, ai u shpëtua kur një grua njoftoi policinë dhe erdhi me ta në vendndodhje. Njerëzimi fiton gjithmonë.