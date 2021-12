Filmi “Spider -Man: No Way Home” ka arritur së fundmi 121.5 milionë dollarë nga shitjet e biletave brenda vendit.

Sony, një bashkëprodhues në film së bashku me Disney, deklaroi se tani pret që filmi të arrijë në 240 milionë dollarë gjatë debutimit të tij. Vlerësimi i tij fillestar sugjeroi që filmi do të fitonte rreth 130 milionë dollarë. “No Way Home” është filmi me fitimin më të lartë i realizuar gjatë pandemisë, duke tejkaluar “Venom: Let There Be Carnage”, ecila fitoi 90.1 milion dollarë gjatë tre ditëve të para në kinema.Gjithashtu filmi mund të zërë vendin në 10 filmat më të shitur në historinë e kinematografisë, si një nga vetëm tetë filmat që tejkalojnë 200 milionë dollarë gjatë fundjavës së parë, sipas të dhënave nga “Comscore”.