Ende shkëndija mes Federatës Polake dhe ish-trajnerit Paulo Sousa, i cili fluturoi drejt Flamengos pas dorëheqjes nga posti i tij në krye të kombëtares polake. Ajo që krijoi polemika ishte mënyrat se si portugezi vendosi të “braktisë” barkën për të shkuar në Brazil në stolin e klubit prestigjioz kuqezi, pasi i mohoi Shqipërisë përfaqësimin në playoff të Botërorit, duke arritur i dyti me Poloninë, pikërisht falë fitores 0-1 në Tiranë.

Që klima mes Polonisë dhe Paolo Sousas është ende e nderë kjo konfirmohet nga zëvendëspresidenti i UEFA-s dhe ish-presidenti i Federatës polake të futbollit Zbignieë Boniek, i cili përmes rrjeteve sociale, pikërisht në Tëitter, e la veten të lëshojë një koment mjaft të qartë për rrugën që ka ndjekur ish-trajneri.

Duke postuar një imazh të renditjes të kampionatit brazilian, ku Flamengo është në krye, Boniek komentoi: “Sousa fitoi 3-0 këtë mbrëmje dhe Flamengo e tij është në krye të tabelës për momentin. Unë po rri të shikoj, por herët a vonë do të takohet me mua dhe do të duhet t’i përgjigjet disa pyetjeve… “. Më shumë se një deklaratë, duket thuajse një… “kërcënim”.