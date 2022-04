Këtë të enjte, në orën 14.00, në shkollën Sabaudin Gabrani në Tiranë do të bëhet provimi i Vlerësuesve të Arsimit Parauniversitar. Nga ana tjetër, deputetja demokrate, Albana Vokshi, me porosi të ministres Evis Kushi pyetjet dhe përgjigjet kanë dalë në mënyrë që të certifikohen “militantët e partisë”. Demokratja ka nxjerrë një mesazh të marrë nga një mësuese në Elbasan, e cila ka dërguar me dokumenta pyetjet e provimit që i kishte shpërndarë drejtori i shkollës së saj një ditë para provimit që do të zhvillohej në Tiranë. Sipas mësueses, të gjitha ishte nxjerrë me porosi të ministres së Arsimit, Evis Kushi, për personat e saj të afërm.

“Drejtori ynë ka marrë pyetjet që dje ia kanë dërguar vetë nga Ministria me urdhër të Ministres për personat e saj në Elbasan. Përsëris, me pyetje të zgjidhura,”-shkruan denoncuesja.