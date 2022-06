Udhëheqësit e BE-së do të vendosin sot nëse do t’i japin Ukrainës statusin e vendit kandidat, pas një rekomandimi pozitiv nga Komisioni Europian të premten e kalua, sipas The Guardian.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se kishte folur me 11 liderë të BE-së të mërkurën për kandidaturën e Ukrainës dhe do të bëjë më shumë thirrje të enjten, duke besuar se të 27 vendet e BE-së do të mbështesin statusin e vendit kandidat të Ukrainës.

“Ne e meritojmë atë. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për ne, sepse disa njerëz në ekipin tim thonë se kjo është si të shkosh në dritë në errësirë. Përsa i përket ushtrisë dhe shoqërisë sonë, ky është një faktor i madh motivues për unitetin dhe fitoren e popullit ukrainas,” tha ai.

Pritshmëritë për dhënien e statusit kandidat janë rritur pasi katër liderë të BE-së, duke përfshirë Francën dhe Gjermaninë vizituan Kievin javën e kaluar në shenjë mbështetjeje. Zelensky paraqiti një kërkesë për t’u bashkuar me BE-në pesë ditë pas fillimit të pushtimit të Ukrainës.

Ukraina ka kërkuar anëtarësimin në BE që nga “revolucioni portokalli” i vitit 2004 dhe më me këmbëngulje që nga protestat e Maidanit 2013-14 , kur presidenti pro-Kremlinit, Viktor Janukoviç, u rrëzua pasi ai refuzoi të nënshkruante një marrëveshje asociimi me bllokun.

Dhënia e statusit kandidat për anëtarësim në BE do të ishte një vendim historik që i sinjalizon Rusisë se nuk mund të pretendojë më një sferë ndikimi mbi fqinjin e saj lindor, ka thënë ambasadori i Kievit në Bruksel.

Vsevolod Chentsov, kreu i misionit të Ukrainës në BE, tha se lufta e Rusisë kishte bashkuar Kievin me bllokun, duke i dhënë fund asaj që ai e quajti një “gabim” nëse vendi i tij mund t’i përkiste bashkimit.

Sipas një sondazhi të botuar këtë javë nga Këshilli Europian për Marrëdhëniet me Jashtë, 57% e europianëve mbështetën ofertën e anëtarësimit të Ukrainës. Statusi i kandidatit në BE, i cili mund të jepet vetëm nëse vendet anëtare ekzistuese bien dakord unanimisht, është hapi i parë drejt anëtarësimit.

Ai nuk ofron asnjë garanci sigurie apo të drejtë automatike për t’u bashkuar me bllokun. Anëtarësimi i plotë i Ukrainës do të varet nëse vendi i shkatërruar nga lufta mund të plotësojë kushtet politike dhe ekonomike.