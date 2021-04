Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku gjatë një konference për shtyp, ka reaguar lidhur me protestën dhe bllokimin e shkaktuar nga kontrollorët e Albcontrol në Rinas, ku për pasojë janë pezulluar fluturimet. Balluku paralajmëroi se me bllokimin e trafikut ajror në Rinas nga greva e kontrollorëve do të merren masa ligjore, pasi ky është cënim i sigurisë kombëtare.

Ministrja Balluku tha se gjithçka është në kuadër të fushatës elektorale, për të bllokuar vaksinat, që do të vinin mbrëmjen e sotme në Aeroportin e Rinas. Më tej Balluku ka shtuar se kjo është një fushatë për t’i nxirë fytyrën Shqipërisë.