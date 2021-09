Sot njezet vite me parè ndodhen sulmet terroriste mbi territorin e ShBA-sè Nacional media i bashkohet kujtimit te viktimave te sulmeve terroriste .Gjithmone krah partnerit tone strategjik Usa… Demokracia fitoi dhe do te fitojè kudo Usa doli fitimtare dhe do te dal fitimtare perseri kudo.

RTV NACIONAL/FLAMUR BUCPAPAJ