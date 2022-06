Këtë të mërkurë, në orën 12:00, socialistët dhe demokratët do të bëhen bashkë për të nisur punën në Komisionin e Reformës Territoriale, të drejtuar nga dy bashkëkryetarët Anila Denaj e PS dhe Dhurata Çupi nga PD. Socialistët e kanë bërë të qartë që nuk do të pranojnë shtimin e numrit të bashkive, ndërsa do të propozojnë shkrirjen e qarqeve dhe organizimin e vendit në rajone.

Ndërkohë të premten në orën 11:00 do të mblidhet Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore.